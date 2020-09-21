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Бурмистров поручил УРТ наладить работу с бухгалтерским учетом
Он провел выездные совещания на площадках МУП «Управление Рязанского троллейбуса» и Дирекции благоустройства города.

В пятницу, 18 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел выездные совещания на площадках МУП «Управление Рязанского троллейбуса» и Дирекции благоустройства города. Он отметил «неудовлетворительное выполнение мероприятий», утвержденных после проверки.

Так, бухгалтерский учет на предприятии ведется с нарушениями. «Отсутствует плановость, до сих пор не введен электронный документооборот», — отметил Бурмистров и поручил сотрудникам экономического и юридического блока управления транспорта администрации организовать четкую работу этого направления.

Также он поручил до 1 октября наладить контроль за содержанием запасных частей и топлива, с введением электронного документооборота и учета расходных материалов, усилить контрольные мероприятия за полнотой сбора выручки, минимизировать временные затраты при проведении ремонтных и других работ.

Внутренний и финансовый контроль будет ежедневно осуществляться руководителями и ответственными исполнителями управления транспорта администрации, результаты — предоставляться заместителю главы для принятия кадровых решений.

Кроме того, по поручению Бурмистрова Дирекция благоустройства города обновит список грейдирования дорог, предварительно согласованный с управлением благоустройства, при фрезеровании дорожного полотна усилят учет отработанного гранулята, своевременно проведет необходимые закупочные процедуры на второе полугодие.