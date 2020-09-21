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Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса
Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По мнению основателя корпорации Microsoft, пандемия закончится в 2022 году. Если подойти к проблеме в мировом масштабе, считает Гейтс, на протяжении 2021 года получится снизить цифры заболеваемости.

Он также отметил, что США полностью вернется к нормальной жизни к следующему лету. Для этого необходимо продолжать борьбу с COVID-19 по всему миру, так как в этом случае появятся гарантии, что он не будет возвращаться в страны.