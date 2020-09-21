Безработным россиянам с детьми предложили бессрочно продлить пособия

С апреля безработные граждане с детьми получают по три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.

Безработным россиянам с детьми предложили бессрочно продлить пособия. С этой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), пишет газета «Известия» .

С апреля безработные граждане с детьми получают по три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Эти выплаты продлили по сентябрь включительно, будут ли они дальше пока неизвестно.

Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, предполагается, что доплата будет равна величине прожиточного минимума на ребенка — в среднем это около 10,7 тысячи рублей.

С апреля граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, получают пособия по безработице в размере 12 130 рублей.