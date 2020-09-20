Жители России смогут увидеть пролет МКС в ночном небе

Пролеты МКС можно будет увидеть в большей части страны.

Жители России смогут увидеть пролет МКС в ночном небе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскомоса».

В сообщении отметили, что пролеты МКС можно будет увидеть в большей части страны.

«На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции! И мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой „жителям“ орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису», — говорится в сообщении.

Сейчас на МКС находятся космонавты из России Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.