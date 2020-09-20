Жители России смогут увидеть пролет МКС в ночном небе
Пролеты МКС можно будет увидеть в большей части страны.
Жители России смогут увидеть пролет МКС в ночном небе. Об этом сообщается в
В сообщении отметили, что пролеты МКС можно будет увидеть в большей части страны.
«На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции! И мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой „жителям“ орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису», — говорится в сообщении.
Сейчас на МКС находятся космонавты из России Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.
Рассчитать пролеты МКС для своего города можно на