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Жители России смогут увидеть пролет МКС в ночном небе
Пролеты МКС можно будет увидеть в большей части страны.

Жители России смогут увидеть пролет МКС в ночном небе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскомоса».

В сообщении отметили, что пролеты МКС можно будет увидеть в большей части страны.

«На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции! И мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой „жителям“ орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису», — говорится в сообщении.

Сейчас на МКС находятся космонавты из России Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Рассчитать пролеты МКС для своего города можно на сайте.