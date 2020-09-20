ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается обстановка с COVID-19

Рост случаев COVID-19 зафиксировали в целом ряде стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила, почему в Европе ухудшается эпидобстановка. Рост случаев COVID-19 зафиксировали власти Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногория и самопровозглашенная республика Косово, передает РИА Новости.

Представители ВОЗ пояснили, что европейцы стали хуже соблюдать меры предосторожности, особенно на отдыхе.

«Важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно», — подчеркнули в ВОЗ.

Представители организации указали, что открытие школ также стало вызовом, но является нужным шагом для образования. Властей призвали усилить меры, чтобы свести риск заражения школьников к минимуму.