ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается обстановка с COVID-19
Рост случаев COVID-19 зафиксировали в целом ряде стран.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила, почему в Европе ухудшается эпидобстановка. Рост случаев COVID-19 зафиксировали власти Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногория и самопровозглашенная республика Косово,
Представители ВОЗ пояснили, что европейцы стали хуже соблюдать меры предосторожности, особенно на отдыхе.
«Важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно», — подчеркнули в ВОЗ.
Представители организации указали, что открытие школ также стало вызовом, но является нужным шагом для образования. Властей призвали усилить меры, чтобы свести риск заражения школьников к минимуму.