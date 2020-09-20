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Видео: мать погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца простила актера
Пенсионерка дала первое интервью после трагедии.

Мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказала, что простила актера. Об этом она сообщила в интервью с журналистом портала «Собеседник».

Пенсионерка дала первое интервью после трагедии. В нем она отметила, что накануне смертельной аварии ей было плохо. По ее словам, у нее разболелась голова.

Ее спросили, смогла бы женщина простить Михаила Ефремова за произошедшее.

«Естественно. Даже говорить нечего», — ответила пенсионерка.

«Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», — добавила Захарова. Женщина отметила, что в вопросе о том, принимать ли помощь от Ефремова, с ней никто не посоветовался.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.