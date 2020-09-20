Ведущий «Русского лото» умер от коронавируса — СМИ

Артист плохо почувствовал себя за несколько дней до госпитализации.

Ведущий телепередачи «Русское лото» Михаил Борисов умер от коронавирусной инфекции в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным телеканала, артист плохо почувствовал себя за несколько дней до госпитализации. Он жаловался на одышку, но не обращался за медпомощью.

В субботу, 19 сентября, Борисова госпитализировали со съемочной площадки. Когда артиста перевезли в другую больницу, его состояние ухудшилось. Реанимационные действия врачей не дали результатов.