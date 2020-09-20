В ВОЗ оценили вероятность повторных ограничений из-за COVID-19 в России

В мире выявили более 30,3 миллиона случаев COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с « Российской газетой » оценила вероятность повторных ограничений из-за COVID-19. По ее словам, предпосылок для этого в стране нет.

Вуйнович считает, что принятые властями меры дали положительный эффект, но в то же время необходим дальнейший прогресс из-за того, что новые случаи коронавируса продолжают выявлять. Как отметила представитель ВОЗ, «для самоуспокоения» время не пришло.

«Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», — пояснила женщина.

По данным ВОЗ, всего в мире выявили более 30,3 миллиона случаев COVID-19, погибли более 948 тысяч человек. В России зарегистрировали 1 097 251 случаев заболевания, погибли 19 339 пациентов.