В Рязанской области выявили еще 34 случая коронавируса

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 781 случай заражения

В Рязанской области выявили еще 34 случая коронавируса. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 781 случай заражения, 6 565 человек выздоровели, 47 умерли.

Еще 35 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки заразились 6 148 человек (всего 1 103 399), вылечились 2 895 (всего 909 357), скончались 79 пациентов (9 418 с начала пандемии).