В России расширили перечень медтоваров, освобождаемых от НДС

Речь идет об автомобилях для перевозки инвалидов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня освобождаемых от НДС. Речь идет об автомобилях для перевозки инвалидов — со специальными креплениями, подъемниками, поручнями. Об этом сообщил кабмин.

Эта мера должна снизить стоимость машин и увеличить их количество в регионах.

Отмечается, что в перечень медтоваров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов и товары для предотвращения распространения COVID-19.