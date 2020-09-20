В России расширили перечень медтоваров, освобождаемых от НДС
Речь идет об автомобилях для перевозки инвалидов.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня освобождаемых от НДС. Речь идет об автомобилях для перевозки инвалидов — со специальными креплениями, подъемниками, поручнями. Об этом
Эта мера должна снизить стоимость машин и увеличить их количество в регионах.
Отмечается, что в перечень медтоваров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов и товары для предотвращения распространения COVID-19.