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В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
Эксперты выяснят, из-за чего скончался ребенок.

В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По предварительным данным, накануне 20-летняя мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище у деревни Лукино городского округа Серпухова.

На теле младенца нет признаков насильственной смерти. Эксперты выяснят, из-за чего скончался ребенок.

Следователи начали проверку.