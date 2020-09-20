В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
Эксперты выяснят, из-за чего скончался ребенок.
В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца. Об этом в воскресенье, 20 сентября,
По предварительным данным, накануне 20-летняя мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище у деревни Лукино городского округа Серпухова.
На теле младенца нет признаков насильственной смерти. Эксперты выяснят, из-за чего скончался ребенок.
Следователи начали проверку.