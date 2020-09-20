В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца

Эксперты выяснят, из-за чего скончался ребенок.

В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По предварительным данным, накануне 20-летняя мать самовольно похоронила своего месячного сына на кладбище у деревни Лукино городского округа Серпухова.

На теле младенца нет признаков насильственной смерти. Эксперты выяснят, из-за чего скончался ребенок.

Следователи начали проверку.