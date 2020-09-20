Синоптики назвали сроки первых серьезных похолоданий в столице

Сентябрь завершится на «теплой ноте».

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова назвала сроки первых серьезных похолоданий в столице. Так, сентябрь завершится на «теплой ноте», передает РИА Новости .

По словам Макаровой, начало октября будет дождливым и прохладным. Серьезное похолодание ожидается во второй декаде октября. При этом, в целом в столичном регионе ожидаются относительно теплая осень и мягкая зима.

Как пояснила синоптик, точный прогноз на зиму можно будет получить только в третьей декаде октября.