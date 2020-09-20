Пашаев рассказал, при каком условии Ефремов избежал бы колонии

По словам юриста, у него «ни один человек не сел по ДТП» за годы работы.

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев мог бы получить условный срок. Об этом юрист заявил в программе «Новые русские сенсации», передает РИА Новости .

Пашаев отметил, что более чем за десять лет работы у него «ни один человек не сел по ДТП», даже если ехал пьяным за рулем.

«Если бы Ефремов был простым гражданином, о котором никто не знал, он бы получил условный срок и домой поехал», — заявил адвокат.

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.