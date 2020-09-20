Пашаев проговорился о гонораре от Ефремова

Ранее Пашаев заявлял, что защищал Ефремова бесплатно.

Эльман Пашаев проговорился о гонораре от Михаила Ефремова. В программе « Новые русские сенсации » он заявил, что в этой сумме «много нулей».

Точную сумму Пашаев отказался назвать, ссылаясь на адвокатскую тайну. По его словам, гонорар связан с большим объемом работы, кроме того, в суде с ними работали еще шесть человек.

Ранее Пашаев заявлял, что защищал Ефремова бесплатно.

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.