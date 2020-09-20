Пашаев обратился к Ефремову

Он сделал заявление в эфире федерального канала.

Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова, находящегося в СИЗО, пожелал актеру здоровья. Об этом он сказал в эфире НТВ, передает РИА Новости .

«У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный», — обратился к нему юрист.

Пашаев заявил, что в «любой момент будет рядом», если его «не закроют».

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.