Фото: в ДТП в Воронежской области погибли пять человек

Четыре человека погибли на месте

В Лисинском районе Воронежской области столкнулись «десятка» и Renault Logan. В аварии погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как отметили в ведомстве, на 6-м км автодороги «Мостовой переход через реку Дон» 40-летний местный житель на ВАЗ-21103 выехал на «встречку», где врезался в Renault Logan под управлением 38-летнего полицейского из Лисок.

Четыре человека погибли на месте — двое водителей и двое пассажиров. Еще один пассажир «десятки» попал в больницу, где скончался.