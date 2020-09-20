Эксперты рассказали, как справиться с осенней хандрой

Эксперты рассказали
«Осень — это период, когда еще совсем недавно, во сколько бы ты ни просыпался, было светло. А теперь — темно и нужно заставлять себя вставать. Что в некотором смысле против природы — солнце не встало, а я куда?» — описала «осеннее» состояние психолог.
По словам Поярковой, чтобы быть бодрее, нужно делать зарядку, особенно по утрам. Выброс эндорфинов позволяет быстрее проснуться.
Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов считает, что с хандрой поможет справиться самоорганизация. Чтобы избежать дефицита витамина D в осенне-зимний период, он посоветовал чаще есть рыбу, овощи и фрукты.