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Эксперты рассказали, как справиться с осенней хандрой
Тем, кто работает из дома, посоветовали сохранить «офисные ритуалы».

Эксперты рассказали ТАСС, как справиться с осенней хандрой. Так, психолог Елена Пояркова посоветовала соблюдать режим дня, заниматься спортом и встречаться с друзьями, несмотря на погоду. Тем, кто работает из дома, она рекомендует сохранить «офисные ритуалы», например, утреннюю прогулку и покупку горячего кофе.

«Осень — это период, когда еще совсем недавно, во сколько бы ты ни просыпался, было светло. А теперь — темно и нужно заставлять себя вставать. Что в некотором смысле против природы — солнце не встало, а я куда?» — описала «осеннее» состояние психолог.

По словам Поярковой, чтобы быть бодрее, нужно делать зарядку, особенно по утрам. Выброс эндорфинов позволяет быстрее проснуться.

Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов считает, что с хандрой поможет справиться самоорганизация. Чтобы избежать дефицита витамина D в осенне-зимний период, он посоветовал чаще есть рыбу, овощи и фрукты.