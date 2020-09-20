Эксперт объяснил, как распознать обман при покупке машины с пробегом

По словам специалиста, в первую очередь нужно обращать внимание на кузов.

Автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин рассказал, на что обращать внимание при покупке транспортного средства. Об этом сообщил Ura.ru .

По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на кузов, поскольку это — самая дорогая деталь автомобиля. Об участии машины в ДТП может говорить ржавчина, поскольку отремонтированные детали быстро начинают ржаветь. Также специалист посоветовал измерять толщинометром краску на крыльях и дверях. За уровень, на который стоит ориентироваться, эксперт посоветовал брать толщину краски на крыше. Специалист сообщил, что у восстановленных после ДТП машин сорвана краска на болтах деталей.

Субботин также рассказал, что необходимо обратить внимание на коробку передач. По его словам, «автомат» ломается чаще «механики». Специалист заявил, что подозрение может вызвать отсутствие обслуживания вариатора, если пробег автомобиля превышает 100 000 км.

«Дергается, рвет машину, медленно переключается — предмет для того, чтобы снизить цену на стоимость ремонта коробки», — рассказал Субботин.

Кроме того, он посоветовал обращать внимание на выхлоп при диагностике мотора.

Пробег эксперт посоветовал определять визуально. По его словам, если нет такой возможности, можно посмотреть тормозные диски.

«Если они сильно изношены, значит пробег автомобиля далеко не заявленные 10-20 тысяч км», — добавил Субботин.

При проверке он посоветовал обратить внимание, как машина ведет себя на дороге и бездорожье. По его словам, нужно следить, гремит ли автомобиль, не уводит ли его в сторону, а также, как он ведет себя в целом в разных ситуациях.

Финальным пунктом проверки станут документы, в которых нужно посмотреть информацию о владельцах, авариях и прочее.