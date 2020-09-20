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Ефремов был уверен в десятилетнем тюремном сроке — Пашаев
Юрист отметил, что взялся за дело по просьбе «хороших знакомых».

Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов был уверен в десятилетнем тюремном сроке. Бывший адвокат артиста выступил в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Откуда такие фантазии, что он мог получить пять лет, если это ДТП, все зависит от потерпевших, но они от всего отказались», — сказал Пашаев.

Юрист отметил, что взялся за дело по просьбе «хороших знакомых». Он уверен, что Ефремов получил бы условный срок, если бы «был простым гражданином».

По словам Пашаева, актер был доволен его работой. Ефремов не отказался от встречи с ним в СИЗО и сказал, что передать ему. Юрист добавил, что предупредил начальника СИЗО о не очень хорошем состоянии здоровья артиста.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.

После ряда публичных высказываний Пашаева лишили адвокатского статуса на год.