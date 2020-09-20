Долги рязанца «приписали» жителю Мурманской области

В Рязани живет полный однофамилец мужчины.

Жителю Мурманской области «приписали» долги его однофамильца из Рязанской области. Об этом супруга мужчины сообщила РЗН.инфо.

Она объяснила, что в Рязани живет полный однофамилец ее мужа, но все долги рязанца «повесили» на семью из Мурманска. Она добавила, что ее супруг родом из Белоруссии, а тот, чьи долги ему приписали — из Бурятии.

Женщина сообщила, что разыскала номер пристава, который занимается рязанским должником, но по этому номеру никто не отвечает «с апреля месяца».

Супруга мужчины рассказала РЗН. инфо, что размещала сообщения о своей проблеме в соцсети и их заметили рязанские приставы. После этого правоохраниели исправили ошибку.