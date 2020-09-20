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Диетолог назвала семь самых полезных и дешевых продуктов
Специалист пояснила, что нужно есть, чтобы укрепить здоровье.

Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, передает РИА Новости со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Так, Андерссон посоветовала есть лук. Он бог витаминами и обладает бактерицидным эффектом, особенно много антиоксидантов в красном луке.

Для диетического питания подходит капуста. По словам диетолога, важны для человеческого организма корнеплоды — морковь, пастернак и свекла. Они содержат много минералов, являются хорошим источником углеводов и растительных волокон.

Специалист рекомендовала включить в рацион овес (он положительно влияет на уровень сахара и холестерина в крови), богатые белком бобовые (фасоль, нут и чечевицу), а также яйца. Последние, по словам диетолога, обладают запасом нужных для здоровья жиров и антиоксидантов.