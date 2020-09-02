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Жители Пронска поймали беглого преступника, напавшего на продавщицу
Подозреваемый запрыгнул на высокую стеклянную витрину с кассой и оказался лицом к лицу с продавщицей.

Вечером в пятницу, 28 августа, на продавщицу магазина в Пронске напал мужчина с ножом. Инцидент произошел на улице Есенина, пишет издательство «Пресса».

Известно, что «подозрительный покупатель» запрыгнул на высокую стеклянную витрину с кассой и оказался лицом к лицу с продавщицей. Та закричала и выбежала из магазина, мужчина бросился за ней.

Происходящее увидели стоявшие на остановке четверо молодых людей, они побежали за злоумышленником. Заметив преследователей, мужчина бросил нож и попытался скрыться, но его поймали.

«Пока я набирала номер телефона полиции, кто-то остановил машину ГИБДД, — рассказала заведующая магазином. — Тем временем ребята поймали беглеца, а патрульные надели на него наручники. Увидев татуировки, поняли, что мужчина из бывших заключенных. Да он и не скрывал, что за плечами четыре „ходки“ за грабеж и разбой и что он в бегах».