Житель Ряжска решил обсудить с женой воспитание ребенка и чуть не убил ее газовым ключом

Потерпевшая вызвала полицию.

Житель Ряжска решил обсудить с бывшей женой воспитание их ребенка и чуть не убил ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 45-летняя женщина живет в одной квартире с 48-летним экс-супругом. Он не работает, выпивает.

В очередной раз напившись мужчина решил поговорить о том, что его 16-летняя дочь поздно приходит домой. Бывшей жене не понравились пьяные нравоучения и она упрекнула сожителя в его образе жизни. Тот разозлился и, схватив газовый ключ, пригрозил женщине убийством.

Потерпевшая вызвала полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.