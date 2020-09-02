Вирусолог заявил об угрозе новой пандемии в мире

В ближайшем будущем возможно распространение новой разновидности гриппа.

Бывший министр высшего образования Иордании, вирусолог Азами Мохафаза заявил об угрозе новой пандемии в мире, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшем будущем возможно распространение новой разновидности гриппа. По его мнению, коронавирус — болезнь, которая будет постоянно присутствовать среди населения планеты.

«Мы должны научиться уживаться с вирусами. Сейчас у нас (в Иордании) вирус существует и распространен, но нет массового закрытия, и при этом мы не наблюдаем десятков тысяч случаев заражения «, — сказал Мохафаза.

Он подчеркнул, что для того, чтобы жить с вирусом нужно соблюдать все меры предосторожности.