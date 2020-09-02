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В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску
Также женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, вывих пальца, множественные травмы.

В Волгограде кондуктору сломали два ребра из-за требования надеть маску. Также она получила закрытую черепно-мозговую травму, вывих пальца, множественные травмы, передает РИА Новости в среду, 2 сентября, со ссылкой на мэрию.

Этот случай произошел 30 августа. В троллейбусе №15А кондуктор попросила девушку надеть маску, та в ответ стала бить ее ногами. Кондуктор защищалась валидатором. На конечной остановке пассажирку встретил молодой человек, который сначала напал на диспетчера, а потом на кондуктора. От удара по голове 50-летняя женщина упала на землю, мужчина продолжил бить ее ногами.

Пара скрылась до приезда полиции.