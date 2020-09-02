В Ряжском зоопарке без разрешения содержатся животные из Красной книги — прокуратура

Директору зоопарка внесли представление об устранении нарушений.

Прокуратура нашла нарушения в Ряжском зоопарке в поселке Свет, сообщил сайт надзорного органа.

В зоопарке содержатся животные, занесенные в Красную книгу. У организации отсутствуют разрешения специальных органов на их содержание.

В частности, специалисты не ведут журнал наблюдений за животными, в котором ежедневно должны фиксироваться физическое состояние, их здоровье, учет кормления, а также время дрессировок.

Кроме того, не утвержден план уборки и дезинфекции.

Также в организации отсутствует изолятор для содержания больных зверей.

Директору зоопарка внесли представление об устранении нарушений.