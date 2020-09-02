Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 02
19°
Чт, 03
18°
Пт, 04
19°
ЦБ USD 73.58 -0.22 02/09
ЦБ EUR 88.15 0.32 02/09
Нал. USD 73.30 / 74.20 10:21
Нал. EUR 87.20 / 88.10 10:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 2020 18:58
4 329
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
31 августа 2020 17:10
2 886
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
31 августа 2020 16:15
2 831
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
31 августа 2020 13:52
6 523
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани выпустили карты путешествий Есенина по США
Специалисты также составили справочник о том, как добраться, где остановиться и что посмотреть в американских городах, связанных Есениным.

В Рязани выпустили карты путешествий Сергея Есенина по Америке. Их составлением в рамках проекта «Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор» занимались специалисты музея-заповедника Есенина и РГУ.

В музее рассказали, что на карты (современные и идентичные эпохе поэта) нанесли линии перемещений Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан по городам США, а также их океанские маршруты. На отдельной карте выделены штаты, которые посетил рязанский лирик.

В рамках проекта также выпустили справочник «По есенинским местам Америки». Он содержит характеристики объектов современной туристско-сервисной инфраструктуры мест, в которых бывал поэт, а также сведений о том, как добраться, где остановиться и что посмотреть в городах, связанных с Есениным.

Обобщает информацию о поездке Сергея Есенина иллюстрированный альбом-путеводитель с предисловием, описанием мест, адресов, дат пребывания поэта и хроники событий его жизни в ходе пятнадцатимесячного зарубежного путешествия по городам Германии, Франции, Бельгии, Италии и США .

Кроме того, специалисты разработали сайт с видеоматериалами, кадрами документальной хроники США 1920-х годов и тематическим видеоресурсом «Музыка, которую слушал Есенин». последний позволяет послушать музыку, под которую Айседора Дункан выступала в США.