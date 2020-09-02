В Рязани выпустили карты путешествий Есенина по США

В Рязани выпустили карты путешествий Сергея Есенина по Америке. Их составлением в рамках проекта «Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор» занимались специалисты музея-заповедника Есенина и РГУ.
В музее рассказали, что на карты (современные и идентичные эпохе поэта) нанесли линии перемещений Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан по городам США, а также их океанские маршруты. На отдельной карте выделены штаты, которые посетил рязанский лирик.
В рамках проекта также выпустили справочник «По есенинским местам Америки». Он содержит характеристики объектов современной туристско-сервисной инфраструктуры мест, в которых бывал поэт, а также сведений о том, как добраться, где остановиться и что посмотреть в городах, связанных с Есениным.
Обобщает информацию о поездке Сергея Есенина иллюстрированный альбом-путеводитель с предисловием, описанием мест, адресов, дат пребывания поэта и хроники событий его жизни в ходе пятнадцатимесячного зарубежного путешествия по городам Германии, Франции, Бельгии, Италии и США .
Кроме того, специалисты разработали