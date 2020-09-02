В Рязани ввели карантин из-за бешенства животных

Ограничения продлятся до 28 октября

В Рязани ввели карантин из-за бешенства животных. Постановление областного правительства официально опубликовали в среду, 2 сентября.

Бешенство обнаружили в дворе дома № 54 на улице Лесной (Соколовка). Зоной заболевания объявили дома №№ 50, 52, 56, 58, 65, 67, 69 на улице Лесной. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничения продлятся до 28 октября.