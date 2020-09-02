В Рязани полиция начнет ловить прогульщиков школы

В сентябре комиссии проведут рейды.

В Рязани полиция начнет ловить прогульщиков школы. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В сентябре комиссии проведут рейды по семьям и подросткам, находящимся в социально опасном положении. Также организуются мероприятия по выявлению незанятых и необучающихся детей и возвращению их к занятиям в школах.

О фактах выявления необучающихся детей можно обратиться в аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по телефону: 25-86-48.