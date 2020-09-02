В Рязани ищут родственников солдата Великой Отечественной
Близких разыскивают для передачи медали.
Рязанское отделение ООД «Поисковое движение России» ищет родствеников погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата, сообщили в пресс-службе.
Горожан попросили помочь в поисках родственников лейтенанта Новикова Константина Васильевича 1924 года рождения.
Подробная информация:
- Место рождения: Спасский район, село Гавриловское.
- Место призыва: 09.1942 Спасский РВК, Рязанская область, Спасский район.
- Место службы: 1- я гвардейская стрелковая Московско-Минская дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия.
- Должность: Начальник химической службы полка.
- Умер:
23.04.1945года.
«Просим помочь в поиске родственников, для передачи им медали и сообщение им о захоронение останков в братской могиле», — говорится в сообщении.
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