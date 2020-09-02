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В Рязани ищут родственников солдата Великой Отечественной
Близких разыскивают для передачи медали.

Рязанское отделение ООД «Поисковое движение России» ищет родствеников погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата, сообщили в пресс-службе.

Горожан попросили помочь в поисках родственников лейтенанта Новикова Константина Васильевича 1924 года рождения.

Подробная информация:

  • Место рождения: Спасский район, село Гавриловское.
  • Место призыва: 09.1942 Спасский РВК, Рязанская область, Спасский район.
  • Место службы: 1- я гвардейская стрелковая Московско-Минская дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия.
  • Должность: Начальник химической службы полка.
  • Умер: 23.04.1945 года.

«Просим помочь в поиске родственников, для передачи им медали и сообщение им о захоронение останков в братской могиле», — говорится в сообщении.

Звонить по телефону: +7 (953) 746-20-63 (Кокорева Ирина).