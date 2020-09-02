В Рязани ищут родственников солдата Великой Отечественной

Близких разыскивают для передачи медали.

Рязанское отделение ООД «Поисковое движение России» ищет родствеников погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата, сообщили в пресс-службе.

Горожан попросили помочь в поисках родственников лейтенанта Новикова Константина Васильевича 1924 года рождения.

Подробная информация:

Место рождения: Спасский район, село Гавриловское.

Место призыва: 09.1942 Спасский РВК, Рязанская область, Спасский район.

Место службы: 1- я гвардейская стрелковая Московско-Минская дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия.

Должность: Начальник химической службы полка.

Умер: 23.04.1945 года.

«Просим помочь в поиске родственников, для передачи им медали и сообщение им о захоронение останков в братской могиле», — говорится в сообщении.