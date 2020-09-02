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В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера отравили боевым веществом.

МИД призвал немецких коллег к полноценному сотрудничеству и обмену информацией по делу Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок».

Канцлер Ангела Меркель отметила, что считает Навального «жертвой преступления». Правительство страны собирается уведомить Евросоюз и НАТО о результатах токсикологической экспертизы пациента, чтобы «выработать общую реакцию». Помимо этого, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия.

В Москве, в свою очередь, обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа. Кроме того, врачи из Германии не попросили конкретной помощи у лечивших россиянина в Омске специалистов.

Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами", — заявили в МИД.

В сообщении также подчеркивается, что главным адресатом заявлений Берлина по этому делу почему-то стали Евросоюз и НАТО.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Ранее проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления о Навальном.