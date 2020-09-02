В Ленобласти 16-летняя мать задушила младенца

До 24 июля подозреваемая состояла на учете по делам несовершеннолетних.

В Ленинградской области 16-летняя мать задушила свою семимесячную дочь. Инцидент произошел в поселке Советский Выборгского района, пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на правоохранителей.

Труп младенца обнаружили 31 августа, девушка сама позвонила в экстренные службы и заявила, что нашла свою дочь без признаков жизни. Мать рассказала, что у ребенка был насморк и она занималась самолечением.

Однако следователи считают, что девушка сама задушила младенца. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, ее арестовали.

Известно, что до 24 июля она состояла на учете по делам несовершеннолетних.