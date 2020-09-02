В Калуге откроют новую поликлинику

Поликлиника будет обслуживать жителей микрорайона Кубяка.

В Калуге откроют новую поликлинику. Она появится на первом этаже многоэтажного дома на улице Кибальчича, пишет портал « Калужские новости ».

Поликлиника будет обслуживать жителей микрорайона Кубяка. В новом помещении будут вести прием шесть врачей общей практики, а также врачи — специалисты: лор, окулист, хирург. Возможно, появится смотровой кабинет для женщин, где будут проводить скрининговую диагностику.

«Хотим отработать вариант диагностической службы: открыть кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, эндоскопический кабинет. В отдельном модульном помещении оборудовать рентгенологический кабинет на два рабочих места», — рассказал главный врач ГБУЗ КО «Городская поликлиника» Александр Мельницкий.

Работы должны завершить до конца года.