Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 02
18°
Чт, 03
19°
Пт, 04
19°
ЦБ USD 73.86 0.28 03/09
ЦБ EUR 87.74 -0.41 03/09
Нал. USD 73.59 / 74.50 11:43
Нал. EUR 87.35 / 88.25 11:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 2020 18:58
4 599
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
31 августа 2020 17:10
3 135
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
31 августа 2020 16:15
3 067
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
31 августа 13:52
7 070
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Калуге откроют новую поликлинику
Поликлиника будет обслуживать жителей микрорайона Кубяка.

В Калуге откроют новую поликлинику. Она появится на первом этаже многоэтажного дома на улице Кибальчича, пишет портал «Калужские новости».

Поликлиника будет обслуживать жителей микрорайона Кубяка. В новом помещении будут вести прием шесть врачей общей практики, а также врачи — специалисты: лор, окулист, хирург. Возможно, появится смотровой кабинет для женщин, где будут проводить скрининговую диагностику.

«Хотим отработать вариант диагностической службы: открыть кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, эндоскопический кабинет. В отдельном модульном помещении оборудовать рентгенологический кабинет на два рабочих места», — рассказал главный врач ГБУЗ КО «Городская поликлиника» Александр Мельницкий.

Работы должны завершить до конца года.