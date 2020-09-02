В Горроще сгорел Mercedes

По предварительной информации, автомобиль подожгли неизвестные.

Во вторник, 1 сентября, на улице Пушкина сгорел Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Звонок о пожаре поступил на пульт дежурному в 4:46. По предварительной информации, автомобиль подожгли неизвестные.

Огонь повредил салон машины, площадь пожара составила 2 квадратных метра. В пресс-службе отметили, что пострадавших нет, на данный момент устанавливается ущерб.

На место выезжали две единицы техники и пятеро пожарных