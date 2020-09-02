В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве столетнего ветерана

Они пытали пенсионера, избили его и ограбили.

В Башкирии задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Об этом сообщил сайт СУ СКР.

По версии следствия, двое знакомых, один из которых ранее работал в силовых структурах, ворвались в дом фронтовика ночью 9 июля. Они пытали пенсионера, избили его и ограбили.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162 УК, пункту «з» части 2 статьи 105 УК. У них изъяли часть похищенного имущества.

Фото и видео СУ СКР