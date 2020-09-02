Три человека получили серьезные травмы после ДТП под Рязанью

ДТП произошло утром 29 августа.

Пострадавшие в аварии с перевернувшимся Ford под Рязанью поучили серьезные травмы, пишет ИД « Пресса » со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Шиловского медцентра Николая Субботкина.

«К нам привезли пострадавших сразу же после аварии. Травмы были очень серьезные, всем троим незамедлительно была оказана медпомощь. На сегодняшний день их состояние остается стабильным. В дальнейшем одну из пострадавших необходимо будет транспортировать в Рязань для проведения операции», — отметили медики.

ДТП произошло утром 29 августа. Водитель Ford не справился с управлением. В результате иномарка перевернулась. Пострадали водитель и двое пассажиров.