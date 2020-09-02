Три человека получили серьезные травмы после ДТП под Рязанью
ДТП произошло утром 29 августа.
Пострадавшие в аварии с перевернувшимся Ford под Рязанью поучили серьезные травмы, пишет ИД «
«К нам привезли пострадавших сразу же после аварии. Травмы были очень серьезные, всем троим незамедлительно была оказана медпомощь. На сегодняшний день их состояние остается стабильным. В дальнейшем одну из пострадавших необходимо будет транспортировать в Рязань для проведения операции», — отметили медики.
ДТП произошло утром 29 августа. Водитель Ford не справился с управлением. В результате иномарка перевернулась. Пострадали водитель и двое пассажиров.