Стало известно, как будут учиться рязанские школьники во время выборов

Выборы пройдут с 11 по 13 сентября.

Региональный минобр пояснил, как будут учиться рязанские школьники во время выборов. Расположенные в школах участковые избирательные комиссии в первый день голосования, 11 сентября, станут работать с 14:00 до 20:00. Занятия у первой смены проведут, а уроки второй смены перенесут на субботу, 5 сентября.

12 сентября избирательные комиссии в школах, где шестидневное обучение (таких школ в Рязани семь), также работают с 14:00 до 20:00. До 13:00 дети смогут учиться.

«Во всех помещениях, где будут работать УИК, пройдёт дезинфекция, после чего их опечатают до проведения голосования», — уточнили в минобре.

Напомним, выборы пройдут с 11 по 13 сентября.