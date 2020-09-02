Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о крупной взятке

Речь идет о пяти миллионах.

Следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева задержали по делу о крупной взятке. Во вторник, 1 сентября, Басманный суд Москвы заключил его под стражу, передает ТАСС .

По версии следствия, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 миллионов рублей за освобождение человека от уголовной ответственности. В отношении него возбудили дело по части 5 статьи 291.1 УК.

Эфендиев пробудет под арестом до 31 октября.