Рязанский избирком пожаловался в следком на партию из-за мертвых сторонников

Речь идет о полсотне человек.

Рязанский избирком пожаловался в следком на партию из-за мертвых сторонников. Постановление председателя избирательной комиссии Рязанской области Алексея Просянникова опубликовали в среду, 2 сентября. В документе сообщается, что при сборе подписей на выборы в облдуму «Партия Возрождения России» предоставила данные о 50 сторонниках, которые умерли. Эту информацию подтвердили в ГУ ЗАГС Рязанской области.

«В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142 УК (Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования)», — говорится в постановлении.

Напомним, партию до выборов не допустили, так как часть собранных подписей признали недействительными.