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Рязанская полиция проверила рюмочные
Оперативники проверили рюмочные в поселке Строитель и в Соколовке.

Рязанская полиция проверила рюмочные. О рейдах рассказала ГТРК «Ока».

Весной областная Дума утвердила новые поправки к закону, регулирующему работу подобных заведений. Согласно нормам, площадь зала для посетителей должна быть не менее 50 квадратных метров, размер подсобных помещений не учитывают.

Оперативники проверили рюмочные в поселке Строитель. В этом году за продажу алкоголя без лицензии местное кафе оштравали на 15 миллионов рублей. Журналисты «Оки» отмечают, что не знают, оплачен ли штраф, но кафе продолжает работать.

Полицейские также оштрафовали бар в Соколовке за торговлю алкоголем на вынос. Как пояснил инспектор отдела организации применения административного законодательства УМВД павел Серегин статья 14.16 КоАП предусматривате штрф от 20 тысяч рублей.