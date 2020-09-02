Рязанец в Оренбурге ограбил восемь женщин

Мужчина срывал золотые цепочки со своих жертв.

Рязанец в Оренбурге ограбил восемь женщин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина срывал золотые цепочки со своих жертв. Ущерб от его действий превысил 130 тысяч рублей. Он сдал похищенные украшения в ломбард на 29 тысяч.

Ранее 27-летнего рязанца уже судили. Известно, что он приехал в Оренбург к знакомому в конце июля и начал совершать ограбления.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.