Рязанец в Оренбурге ограбил восемь женщин
Мужчина срывал золотые цепочки со своих жертв.
Рязанец в Оренбурге ограбил восемь женщин. Об этом
Мужчина срывал золотые цепочки со своих жертв. Ущерб от его действий превысил 130 тысяч рублей. Он сдал похищенные украшения в ломбард на 29 тысяч.
Ранее 27-летнего рязанца уже судили. Известно, что он приехал в Оренбург к знакомому в конце июля и начал совершать ограбления.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.