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Рязанцев планировали накормить просроченной рыбой
Продукцию изъяли из оборота.

В Астраханской области на заводе оформили документы на рыбу с истекшим сроком годности. Об этом сообщил портал «Канал 7+».

Как сообщает надзорное ведомство, документацию оформили на партию мороженого леща весом полтонны, срок годности которого истек десять дней назад. Рыбу планировали отправить в Михайлов Рязанской области.

В холодильниках хранилась мороженая и вяленая рыбная продукция с истекшими сроками годности и с отсутствием маркировки. Всего более 700 кг.

Продукцию изъяли из оборота. Предприятие получило предписание об устранении правонарушений.