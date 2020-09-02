Рязанцам напомнили о сроках путинских выплат на детей

Заявления можно подать через портал госуслуг, или лично, обратившись в ПФР или МФЦ.

Рязанцам напомнили о сроках путинских выплат на детей. Информацию распространила пресс-служба регионального отделения ПФР.

До окончания приема заявлений на денежные выплаты на детей в период пандемии коронавируса осталось чуть более месяца. Заявления на выплаты принимают до 30 сентября включительно. Ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь выплачивается на детей, достигших трехлетия после 30 июня этого года. Единовременная в 10 тысяч рублей — если ребенок был в возрасте от 3 до 16 лет с 11 мая по 30 июня.