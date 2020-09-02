Рязанца осудили за продажу одной бутылки самогона

В сентябре прошлого года мужчину уже штрафовали за подпольную торговлю спиртным.

Рязанца осудили за продажу одной бутылки самогона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Житель Милославского района продал пол-литра самогона односельчанину. Про это узнали полицейские.

В сентябре прошлого года мужчину уже штрафовали за подпольную торговлю спиртным. На этот раз на него завели уголовное дело по статье171.4 УК. Суд приговорил рязанца к исправительным работам с удержанием части зарплаты в доход государства.