Россиян призвали не ходить в парки осенью
Врач-терапевт рассказала, как снизить риск заболевания гриппом.
Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в интервью
Врач пояснила, что почти половина аллергиков не знают о своем диагнозе. Во время осенних дождей в парках начинает гнить листва, там развиваются грибковые инфекции, которые провоцируют аллергию.
«Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — отметила Людмила Лапа.
Она также рекомендовала ограничить употребление сладкого: сахар провоцирует воспаление на коже и на слизистых.
«Тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее», — добавила специалист.