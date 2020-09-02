Россиян призвали не ходить в парки осенью

Врач-терапевт рассказала, как снизить риск заболевания гриппом.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в интервью радио Sputnik призвала россиян не ходить в парки осенью. По ее словам, это поможет избежать гриппа.

Врач пояснила, что почти половина аллергиков не знают о своем диагнозе. Во время осенних дождей в парках начинает гнить листва, там развиваются грибковые инфекции, которые провоцируют аллергию.

«Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — отметила Людмила Лапа.

Она также рекомендовала ограничить употребление сладкого: сахар провоцирует воспаление на коже и на слизистых.

«Тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее», — добавила специалист.