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Ремонт двора на улице Бирюзова должны завершить на следующей неделе
Во дворе дома №31 корпус 1 по улице Бирюзова проводят работы по программе «Формирование современной городской среды».

Во дворе дома №31 корпус 1 по улице Бирюзова проводят работы по программе «Формирование современной городской среды». Они выполнены на 95%, сообщила пресс-служба мэрии.

Подрядчик расширил дворовые проезды, оборудовал тротуары, отремонтировал входные группы, заасфальтировал проезжую часть, установил ограждения, заменил светильники, снес аварийные насаждения и высадил новые.

Сейчас здесь завершается ремонт отмостки, в ближайшее время установят вазоны, лавочки и урны. Работы должны завершить на следующей неделе.

В 2020 году в программе участвуют 14 дворовых территорий, двор на улице Бирюзова самый большой по площади.