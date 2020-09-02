Ремонт двора на улице Бирюзова должны завершить на следующей неделе

Во дворе дома №31 корпус 1 по улице Бирюзова проводят работы по программе «Формирование современной городской среды».

Во дворе дома №31 корпус 1 по улице Бирюзова проводят работы по программе «Формирование современной городской среды». Они выполнены на 95%, сообщила пресс-служба мэрии.

Подрядчик расширил дворовые проезды, оборудовал тротуары, отремонтировал входные группы, заасфальтировал проезжую часть, установил ограждения, заменил светильники, снес аварийные насаждения и высадил новые.

Сейчас здесь завершается ремонт отмостки, в ближайшее время установят вазоны, лавочки и урны. Работы должны завершить на следующей неделе.

В 2020 году в программе участвуют 14 дворовых территорий, двор на улице Бирюзова самый большой по площади.