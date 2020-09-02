Ректору РГУ вручили медаль рязанской митрополии

Андрея Минаева наградил митрополит Марк.

Во вторник, 1 сентября, ректору РГУ Андрею Минаеву вручили медаль рязанской митрополии. Владыка Марк наградил его за вклад во взаимодействие университета и епархии в сфере образования и духовно-нравственного воспитания студентов, сообщил сайт епархии.

Минаева удостоили медали святителя Феофана Затворника II степени.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой прекратили, назначив судебные штрафы. Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ имени Есенина, а также пожертвовав деньги на деятельность вуза.