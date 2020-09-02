Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 02
19°
Чт, 03
18°
Пт, 04
19°
ЦБ USD 73.58 -0.22 02/09
ЦБ EUR 88.15 0.32 02/09
Нал. USD 73.30 / 74.20 10:21
Нал. EUR 87.20 / 88.10 10:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 2020 18:58
4 326
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
31 августа 2020 17:10
2 885
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
31 августа 2020 16:15
2 829
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
31 августа 2020 13:52
6 520
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Ректору РГУ вручили медаль рязанской митрополии
Андрея Минаева наградил митрополит Марк.

Во вторник, 1 сентября, ректору РГУ Андрею Минаеву вручили медаль рязанской митрополии. Владыка Марк наградил его за вклад во взаимодействие университета и епархии в сфере образования и духовно-нравственного воспитания студентов, сообщил сайт епархии.

Минаева удостоили медали святителя Феофана Затворника II степени.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой прекратили, назначив судебные штрафы. Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ имени Есенина, а также пожертвовав деньги на деятельность вуза.