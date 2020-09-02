Под Рязанью уничтожили храм с расписными фресками

Отделение ВООПИиК направило запрос митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку о проведении служебной проверки.

Под Рязанью в селе Затишье уничтожили Вознесенский храм с расписными фресками, сообщили в группе «ВООПИиК Рязань».

«Не смогу сказать названия точного сюжета. Но зато теперь знаю историю одного Вознесенского храма, полностью расписанного фресками, маленького, деревянного, в селе, с милым названием — Затишье. Нет его больше. И как рука поднялась снести и даже, как те, кто это сделал, рассказали, остатки сжечь?» — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь на его месте возвели кирпичное и «бездушное» здание.

Рязанское отделение ВООПИиК направило запрос митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку о проведении служебной проверки по факту уничтожения объекта культурного наследия. Аналогичный запрос отправили в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия области.