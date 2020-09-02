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Под Рязанью обокрали дом из-за оставленного рядом ключа
Полицейские разыскали злоумышленницу.

Под Рязанью обокрали дом из-за оставленного рядом ключа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

45-летняя жительница поселка Мурмино вернулась домой и обнаружила пропажу ювелирных украшений.

Вызвавшая полицейских женщина пояснила, что когда она уходила из дома, то оставила ключ от двери в «укромном месте».

Потерпевшая рассказала, что накануне видела на улице поселка незнакомку, которая показалась ей подозрительной.

По описанию внешности оперативники опознали злоумышленницу, поскольку она уже попадала в поле зрения правоохранителей. Причастной к краже оказалась неоднократно судимая за кражи 29-летняя жительница села Дядьково.

Рязанку задержали. Похищенное изъяли. Суммарная стоимость украшений составила 150 тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158. Ей грозит до шести лет лишения свободы.