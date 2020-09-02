Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га

Наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Тарасовском районе.

Общая площадь пожаров в Ростовской области, по последним данным, составляет 170 га. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как пояснили в ведомстве, наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Тарасовском районе. В станице Митякинской подготовили пункт временного размещения. В Белокалитвинском районе продолжают тушить лес на площади 14,3 га, добавили в МЧС.

В Тарасовском районе пожар уничтожил два нежилых дома в хуторе Дубы. Кроме того, в Каменском районе огнем уничтожено шесть неэксплуатируемых построек, в Красносулинском районе — две хозяйственные постройки. Власти эвакуировали около 100 человек из хутора Патроновка в Тарасовском районе из-за угрозы распространения огня.